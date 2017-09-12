Депутаты снова поднимают вопрос о дороговизне авиабилетов Бишкек - Ош

12 сентября 2017, 11:04 Комментарии

Сегодня, 12 сентября, на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша депутаты снова подняли вопрос о дороговизне билетов на внутренние авиарейсы Бишкек - Ош.

Как отметил Улукбек Ормонов ("Бир Бол"), авиакомпания "Пегасус" вошла на рынок, пообещав билеты по 999 сомов. Однако на деле они намного дороже.

"Особенно в наши традиционные праздники они дорожают в несколько раз. Где это видано, чтобы в Москву - 6 тысяч, и чтобы в Ош лететь, столько же нужно платить", - добавил он.

Также его поддержали несколько депутатов, в том числе Алтынбек Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс"), который отметил, что этот вопрос нужно рассмотреть на следующем заседании и поручить антимонопольной службе провести проверку по данному факту.