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Депутаты снова поднимают вопрос о дороговизне авиабилетов Бишкек - Ош

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366158_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447274-ru.html

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12 сентября 2017, 11:04       Комментарии

Сегодня, 12 сентября, на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша депутаты снова подняли вопрос о дороговизне билетов на внутренние авиарейсы Бишкек - Ош.
Как отметил Улукбек Ормонов ("Бир Бол"), авиакомпания "Пегасус" вошла на рынок, пообещав билеты по 999 сомов. Однако на деле они намного дороже.
"Особенно в наши традиционные праздники они дорожают в несколько раз. Где это видано, чтобы в Москву - 6 тысяч, и чтобы в Ош лететь, столько же нужно платить", - добавил он.
Также его поддержали несколько депутатов, в том числе Алтынбек Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс"), который отметил, что этот вопрос нужно рассмотреть на следующем заседании и поручить антимонопольной службе провести проверку по данному факту.

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