10.59: почему Ольга Бузова пришла в восторг от двух бишкекских парней

Вы уже видели замечательный танец близнецов из Кыргызстана Омы и Эмира Асанбековых? Его показали по ТНТ в воскресенье вечером.

На кастинге бишкекчане представили номер в стиле хип-хоп. Члены жюри телешоу, в частности, известная певица Ольга Бузова пришли в восторг от увиденного.

Еще в Бишкеке после капитального ремонта открыли подземный переход на пересечении проспектов Чуй и Манаса. Наверное, от этого тоже кто-то в восторге.

Первый канал в ночь на понедельник показал игру за Летний кубок КВН, которая впервые прошла на территории Центральной Азии, - в Астане. Если вы по каким-то причинам не видели эту игру по ТВ, можете посмотреть ее у нас на сайте. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Помните мальчика, который покорил соцсети игрой в футбол на костылях? История Азиса Давранова не оставила равнодушными представителей Федерации футбола КР. Ее глава Семетей Султанов, самый дорогой игрок команды Антон Землянухин и руководитель департамента маркетинга и PR Анна Осмоналиева на днях навестили семью Даврановых.

Каждый понедельник мы рассказываем о фильмах, которые стали самыми популярными в столичных кинотеатрах. Лента режиссера Томми Виркола "Тайна семи сестер" был наиболее востребована у бишкекчан во вторые выходные сентября.

В соцсетях появилось видео, запечатлевшее, как неизвестный едет по трассе задним ходом, а на пассажирском сиденье находится резидент проекта "Жарайт сити". Последний прокомментировал нам случившееся и извинился за то, что не помешал нарушению ПДД. © AFP / JONATHAN NACKSTRANDСеверное сияние в полярном круге

Sputnik Кыргызстан представляет новую фотоподборку самых важных и интересных событий в мире за минувшую неделю.

Про ГСМ: Аи-95 стоит 41,2 сома, 92-й продают по 38,6, "дизель" оценили в 36,6, а газ реализуют по 20,6 сома.

Про валюту: обменные пункты продают доллар за 68,75 сома, покупают за 68,65. Рубль стоит сом и 19 тыйынов, тенге - 20 тыйынов.

Про погоду: сегодня в Бишкеке будет облачно, возможен дождь, а воздух прогреется до +24.

На этом у меня все. Чудесного всем вторника!

В стране 10.59.

С уважением Светлана Федотова

