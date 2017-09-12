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10.59: почему Ольга Бузова пришла в восторг от двух бишкекских парней

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447273-ru.html

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