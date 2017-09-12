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Audi 80 и Toyota Windom столкнулись в Кочкоре, четыре человека пострадали

Источник:
http://kabar.kg/news/audi-80-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447270-ru.html

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За 8 месяцев спасательными подразделениями МЧС КР спасены 205 человек

В ДТП на дорогах Кыргызстана погибли 504 человека за восемь месяцев

С начала года спасательными подразделениями МЧС КР спасены 205 человек

12 сентября 2017, 10:47       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Автомобили Audi 80 и Toyota Windom столкнулись в Кочкорском районе, четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС.
Авария произошла на 10 километре автодороги Кочкор – Кум-Добо. Сообщается, что водители двух машин и по одному пассажиру получили травмы.
Прибывшие спасатели помогли им выбраться из машин и передали врачам скорой помощи.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.

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