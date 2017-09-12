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Работники торгового комплекса "Динар" выбрасывают мусор возле жилого дома, - мэрия (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447269-ru.html

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В Джети-Огузе дотла сгорел жилой дом (видео)

12 сентября 2017, 10:28       Комментарии

Сотрудники санитарно-экологической инспекции Бишкека выявили нарушителей санитарных норм.
Как сообщила 12 сентября пресс-служба мэрии, инспекторы обнаружили, что работники торгового комплекса "Динар" (пересечение улиц Ауэзова-Токмакской) при очистке ирригационной сети систематически выбрасывают мусор на прилегающую территорию дома №68.
Уполномоченный инспектор СЭИ составил протокол на имя владельца ТК "Динар" Б.Мамбетова по ст.488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен в Свердловскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.

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