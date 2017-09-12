Работники торгового комплекса "Динар" выбрасывают мусор возле жилого дома, - мэрия (фото)

12 сентября 2017, 10:28 Комментарии

Сотрудники санитарно-экологической инспекции Бишкека выявили нарушителей санитарных норм.

Как сообщила 12 сентября пресс-служба мэрии, инспекторы обнаружили, что работники торгового комплекса "Динар" (пересечение улиц Ауэзова-Токмакской) при очистке ирригационной сети систематически выбрасывают мусор на прилегающую территорию дома №68.

Уполномоченный инспектор СЭИ составил протокол на имя владельца ТК "Динар" Б.Мамбетова по ст.488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен в Свердловскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.