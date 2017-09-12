Комитет ЖК одобрил проект закона, по которому призывники могут пройти альтернативную службу, выполнив общеполезную работу

12 сентября 2017, 10:37 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 12 сентября во втором чтении одобрил законопроект, который предполагает, что парни призывного возраста могут пройти альтернативную службу, выполнив общественно полезную работу.

Согласно проекту, альтернативная служба в Кыргызстане была введена в 1993 году. Она предоставляется гражданам взамен срочной военной службы с учетом их религиозных убеждений, семейного положения, наличия судимости или состояния здоровья.

По словам и.о. заместителя председателя Государственного комитета по делам обороны Тынычбека Эрматова, практика показывает, что на сегодняшний день в сознании граждан альтернативная служба представляется способом узаконенного откупа от прохождения срочной военной службы. Это создает предпосылки для коррупционных проявлений при призыве на альтернативную службу.

Он отметил, что из общего числа призванных на альтернативную службу 90% составляют призванные по состоянию здоровья. И большинство коррупционных проявлений основывается на фиктивном признании граждан годными к альтернативной службе по состоянии здоровья.

Количество призываемых по наличию судимости составляет менее 1% от общего количества призванных. Они под различными предлогами отказываются от внесения установленного размера денежного взноса, нередко вновь совершают правонарушения и получают очередную судимость.

"Сегодня в составе призывного ресурса есть с одной стороны те, кто желает работать в системе государственной службы, но не имеют право на прохождение альтернативной службы по семейным обстоятельствам, с другой стороны - желающие под различными предлогами призываться на альтернативную службу, в том числе записавшись членами религиозных организаций, вероучение которых не допускает пользование оружием и службу в Вооруженных силах, чтобы лишь выплатить установленную сумму и считаться выполнившим свой гражданский долг", - сказал Т.Эрматов.

Кроме того, добавил он, что уменьшение количества призываемых на альтернативную службу несет за собой уменьшение поступления денежных средств в доход республиканского бюджета. Вместе с тем, количество призывников, состоящих на учете, стало увеличиваться, в том числе и за счет ликвидации военных кафедр.

В связи с ограниченностью количества призываемых на срочную военную службу около 60% от подлежащих к призыву в ВС, т.е. годных по состоянию здоровья к военной службе, остаются невостребованными.

Поэтому Госкомобороны предлагает отменить критерий призыва на альтернативную службу по наличию судимости: граждан, имеющих судимость независимо от тяжести совершенного преступления, освободить от прохождения военной службы и зачислять в запас; отменить критерий призыва на альтернативную службу по состоянию здоровья; ввести новый критерий призыва - изъявление желания выполнить общественно полезную работу: гражданам мужского пола в возрасте от 17 до 25 лет, не имеющим право на отсрочку от призыва либо утратившим право на отсрочку от призыва, по состоянию здоровья годным к военной службе, но в связи выполнением наряда по призыву на срочную военную службу, не отправленным в воинскую часть и в письменной форме изъявившим желание отработать общественно полезные работы, предоставить право прохождения альтернативной службы.

Для такой категории граждан, а также для граждан, призванных на альтернативную службу по религиозным убеждениям, предлагается установить, что прохождение ими альтернативной службы предусматривает выполнение общественно полезных работ продолжительностью 108 часов за период службы продолжительностью 18 месяцев и внесение денежного взноса в размере 250 расчетных показателей (25 тыс. сомов) в доход республиканского бюджета.

Общественно полезные работы состоят в выполнении служащим альтернативной службы в свободное от основной работы или учебы время бесплатного труда в пользу государства, вид которого определяется исполнительными органами местного самоуправления по согласованию с местными органами военного управления (уборка улиц, служебных помещений; очистка ирригационных систем; работы по озеленению; оказание помощи одиноким пожилым людям, инвалидам, участие в ликвидации стихийных бедствий и т.п.). Работа выполняется служащими альтернативной службы в свободное от основной работы и учебы время не свыше 4 часов в день, а не работающим не свыше 8 часов в день.

Исполнительные органы местного самоуправления выдают служащему альтернативной службы справку о количестве отработанных часов и выполненной работе, для представления в соответствующий военный комиссариат.

Члены комитета без обсуждения одобрили проект закона.