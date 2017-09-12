На заседание комитета ЖК пришли только 6 депутатов из 19, заседание отменено

12 сентября 2017, 10:29 Комментарии

Комитет ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК отменил свое заседание 12 сентября из-за отсутствия кворума.

Заседание должно было начаться в 10:00, однако, на 10:18 в зале присутствовали только 6 членов комитета из 19.

В 10:25 зампредседателя комитета Дамирбек Асылбек уулу ("Кыргызстан") сообщил, что заседание отменяется из-за отсутствия кворума.