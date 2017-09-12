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Новости Кыргызстана

Комитет ЖК не смог собрать кворум. Заседание отменилиКомитет ЖК не смог собрать кворум. Заседание отменилиДожди и сильный ветер – погода в Кыргызстане на 12 сентябряДожди и сильный ветер – погода в Кыргызстане на 12 сентября

На заседание комитета ЖК пришли только 6 депутатов из 19, заседание отменено

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447267-ru.html

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Комитет ЖК не смог собрать кворум. Заседание отменили

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12 сентября 2017, 10:29       Комментарии

Комитет ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК отменил свое заседание 12 сентября из-за отсутствия кворума.
Заседание должно было начаться в 10:00, однако, на 10:18 в зале присутствовали только 6 членов комитета из 19.
В 10:25 зампредседателя комитета Дамирбек Асылбек уулу ("Кыргызстан") сообщил, что заседание отменяется из-за отсутствия кворума.

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