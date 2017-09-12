Узген праздновал День независимости, - и.о. мэра города

12 сентября 2017, 10:43 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина (СДПК) поинтересовалась у исполняющего обязанности мэра Узгена, правда ли, что город не отмечал День независимости Кыргызстана?

Как сказала она 12 сентября на заседании комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности, День независимости - национальный праздник.

"Почему вы его не отмечали? Это правда?" - спросила парламентарий.

И.о. мэра Рахман Атаджанов ответил, что такая информация просочилась в СМИ в обеденное время. "Из-за того, что было жарко, мы все мероприятия перенесли на вечер. Был даже салют. Видео празднования у нас имеется", - отметил он.