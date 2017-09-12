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Узген праздновал День независимости, - и.о. мэра города

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447266-ru.html

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12 сентября 2017, 10:43       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина (СДПК) поинтересовалась у исполняющего обязанности мэра Узгена, правда ли, что город не отмечал День независимости Кыргызстана?
Как сказала она 12 сентября на заседании комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности, День независимости - национальный праздник.
"Почему вы его не отмечали? Это правда?" - спросила парламентарий.
И.о. мэра Рахман Атаджанов ответил, что такая информация просочилась в СМИ в обеденное время. "Из-за того, что было жарко, мы все мероприятия перенесли на вечер. Был даже салют. Видео празднования у нас имеется", - отметил он.

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