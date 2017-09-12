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В Оше парень добивался взаимных чувств от девушки при помощи ножа

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366156_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447265-ru.html

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12 сентября 2017, 10:17       Комментарии

В городе Оше 18-летний влюбленный, признавшись в своих чувствах к девушке, был отвергнут. Однако отказ молодого человека не устроил и он решил добиться взаимности у своей 17-летней пассии другим путем.
Парню пришла мысль, что если угрожать избраннице ножом, она может передумать. 11 сентября примерно в 22.00 в южной столице молодой человек был задержан. Девушка, за которой он бегал с холодным оружием, рассказала сотрудникам милиции детали инцидента.
По словам школьницы, с преследовавшим ее парнем они знакомы с 31 августа. Толком с ним она и не виделась, а в день инцидента встретились случайно. Девушка, опасаясь повторения, попросила принять меры в отношении молодого человека. Милиционеры забрали у него холодное оружие.
"В книге учетов преступлений данный факт не зарегистрирован", - отметили в пресс-службе ГУВД Оша.
Возможно, молодой человек получил устное замечание, ввиду чего регистрировать инцидент не стали.

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