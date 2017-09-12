В Оше парень добивался взаимных чувств от девушки при помощи ножа

12 сентября 2017, 10:17 Комментарии

В городе Оше 18-летний влюбленный, признавшись в своих чувствах к девушке, был отвергнут. Однако отказ молодого человека не устроил и он решил добиться взаимности у своей 17-летней пассии другим путем.

Парню пришла мысль, что если угрожать избраннице ножом, она может передумать. 11 сентября примерно в 22.00 в южной столице молодой человек был задержан. Девушка, за которой он бегал с холодным оружием, рассказала сотрудникам милиции детали инцидента.

По словам школьницы, с преследовавшим ее парнем они знакомы с 31 августа. Толком с ним она и не виделась, а в день инцидента встретились случайно. Девушка, опасаясь повторения, попросила принять меры в отношении молодого человека. Милиционеры забрали у него холодное оружие.

"В книге учетов преступлений данный факт не зарегистрирован", - отметили в пресс-службе ГУВД Оша.

Возможно, молодой человек получил устное замечание, ввиду чего регистрировать инцидент не стали.