Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!

12 сентября 2017, 10:21 Комментарии

Мобильный оператор О! начал масштабную установку дополнительных терминалов для приема оплаты услуг связи без комиссии во всех областях страны. Яркие фирменные терминалы легко узнать по маджентовому цвету и надписи: "Комиссия 0 сомов при пополнении баланса О!".

Главное удобство заключается в том, что они установлены в шаговой доступности, как в крупных городах, так и в сёлах страны: в Бишкеке – это такие крупные супер-маркеты Globus, "Боорсок", "Народный" и другие. Количество платежных терминалов постоянно увеличивается. В терминалах можно совершать любые привычные платежи, а также оплачивать услуги проводного доступа в интернет.

"Мы делаем всё для того, чтобы абонентам О! было комфортно с нами. Поэтому не останавливаемся на достигнутом и продолжаем увеличивать своё присутствие только с одной целью – быть всегда рядом с нашими абонентами, - отмечает коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко. – Результат нашей работы вы можете видеть сами: именно у мобильного оператора О! крупнейшая сеть фирменных офисов по стране, мы есть практически в любом городе и селе Кыргызстана, куда каждый абонент может прийти и пополнить баланс без какой-либо комиссии или просто за консультацией".

Кроме этого, быстро, удобно и без комиссии пополнить баланс за услуги связи О! можно:

<li>В крупнейшей сети офисов продаж и обслуживания О! (более 70 по всей стране);</li><li>Через сеть терминалов ОАО "Оптима Банк", расположенных в супермаркетах "Народный" и в крупных торговых точках по Кыргызстану (более 125);</li><li>У промоутеров, которых можно узнать по фирменной одежде;</li><li>В филиалах ГП "Бишкек Почтамт" (более 80 по г. Бишкек);</li><li>В фирменных магазинах O!Store по всей стране.</li>

Адреса всех точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на официальном сайте компании www.o.kg.