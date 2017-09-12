За семь месяцев мигранты перевели в Кыргызстан 1 млрд 319 млн долларов

12 сентября 2017, 10:23 Комментарии

С января по июль денежные переводы в Кыргызстан составили $1 миллиард 319 миллионов. Об этом сообщается в отчете Национального банка КР.

По данным Нацбанка, самые активные переводы отмечены в июне, когда в республику поступило $238,8 млн, а самые минимальные были в январе - $121,4 миллиона.

В рейтинге количества переводов лидирует Россия, откуда поступила основная доля средств - $1 млрд 294 млн. Из США поступили $23,3 млн и намного меньше средств поступило из других стран. Основные отправители - это трудовые мигранты.

Отток средств из Кыргызстана с января по июль составил $229,2 млн. Таким образом, в республике остались около $1 млрд 100 млн.