Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +20°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Патрон как талисман — подробности о женщине, которую назвали снайперомПатрон как талисман — подробности о женщине, которую назвали снайперомПополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!

За семь месяцев мигранты перевели в Кыргызстан 1 млрд 319 млн долларов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366155_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447263-ru.html

Похожие новости

Еще один груз 200 доставят в КР. В Татарстане убили 23-летнего кыргызстанца

Дожди и сильный ветер – погода в Кыргызстане на 12 сентября

Короткометражный фильм кыргызстанского режиссера получил спецприз Гильдии киноведов России

В Казани убит 23-летний кыргызстанец

На $300 млн увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан

12 сентября 2017, 10:23       Комментарии

С января по июль денежные переводы в Кыргызстан составили $1 миллиард 319 миллионов. Об этом сообщается в отчете Национального банка КР.
По данным Нацбанка, самые активные переводы отмечены в июне, когда в республику поступило $238,8 млн, а самые минимальные были в январе - $121,4 миллиона.
В рейтинге количества переводов лидирует Россия, откуда поступила основная доля средств - $1 млрд 294 млн. Из США поступили $23,3 млн и намного меньше средств поступило из других стран. Основные отправители - это трудовые мигранты.
Отток средств из Кыргызстана с января по июль составил $229,2 млн. Таким образом, в республике остались около $1 млрд 100 млн.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум