12 сентября 2017, 10:29 Комментарии

Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон-грата в знак протеста против ядерной программы Пхеньяна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters и МИД латиноамериканской республики.

МИД Перу предоставил послу Ким Хак-Чхолю пять дней, чтобы он покинул страну.

"Мы будем выполнять все дипломатические усилия, направленные на денуклеаризацию Северной Кореи", - сказано в сообщении. В МИД Перу также отметили, что страна привержена мирному урегулированию северокорейского конфликта в "строгом соответствии" с резолюциями Совбеза ООН.

Посольство Северной Кореи в столице Перу Лиме отказалось комментировать Reuters ситуацию.

Ранее персоной нон грата посла КНДР признало мексиканское правительство. По данным МИД Мексики, таким образом страна "выразила свое абсолютное неприятие" ядерных испытаний Северной Кореи. При этом источник Reuters в мексиканском внешнеполитическом ведомстве утонял, что страна не намерена разрывать дипломатические отношения с Пхеньяном.

Северная Корея провела очередные ядерные испытания 3 сентября. Накануне власти страны сообщили о создании боеголовки с термоядерным зарядом.