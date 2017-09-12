Комитет ЖК не смог собрать кворум. Заседание отменили

12 сентября 2017, 10:32 Комментарии

Сегодня, 12 сентября, депутаты комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша отменили заседание.

Сначала парламентарии не могли начать заседание, так как на него пришли всего шестеро из них. Заместитель главы комитета Асылбек Дамирбек уулу сообщил, чтобы был кворум, нужно присутствие еще хотя бы трех депутатов.

В итоге прождав 20 минут, они решили отменить заседание, а рассмотрение вопросов перенесли на следующее.

Отметим, сегодня на повестке дня было семь законопроектов.