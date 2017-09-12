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Комитет ЖК одобрил проект закона, по которому призывники могут пройти альтернативную службу, выполнив общеполезную работуКомитет ЖК одобрил проект закона, по которому призывники могут пройти альтернативную службу, выполнив общеполезную работуНа заседание комитета ЖК пришли только 6 депутатов из 19, заседание отмененоНа заседание комитета ЖК пришли только 6 депутатов из 19, заседание отменено

Комитет ЖК не смог собрать кворум. Заседание отменили

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366159_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447261-ru.html

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12 сентября 2017, 10:32       Комментарии

Сегодня, 12 сентября, депутаты комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша отменили заседание.
Сначала парламентарии не могли начать заседание, так как на него пришли всего шестеро из них. Заместитель главы комитета Асылбек Дамирбек уулу сообщил, чтобы был кворум, нужно присутствие еще хотя бы трех депутатов.
В итоге прождав 20 минут, они решили отменить заседание, а рассмотрение вопросов перенесли на следующее.
Отметим, сегодня на повестке дня было семь законопроектов.

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