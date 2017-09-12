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В Казани убит 23-летний кыргызстанец

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366150_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447259-ru.html

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12 сентября 2017, 9:37       Комментарии

В Казани неизвестные убили 23-летнего гражданина Кыргызстана. Информацию подтвердили в кыргызстанском посольстве в России.
Ранее российские СМИ сообщили, что в Казани был убит молодой человек азиатской национальности. Тело парня обнаружили в кустах.
По данным пресс-службы посольства, погибшим оказался гражданин КР из Араванского района Ошской области.
По результатам назначенных судебно-медицинских экспертиз возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Одного подозреваемого задержали. Местные правоохранительные органы ведут расследование.
Посольство связалось с родственниками погибшего и сейчас оформляются документы для отправки тела на родину.

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