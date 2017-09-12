В Казани убит 23-летний кыргызстанец

12 сентября 2017, 9:37 Комментарии

В Казани неизвестные убили 23-летнего гражданина Кыргызстана. Информацию подтвердили в кыргызстанском посольстве в России.

Ранее российские СМИ сообщили, что в Казани был убит молодой человек азиатской национальности. Тело парня обнаружили в кустах.

По данным пресс-службы посольства, погибшим оказался гражданин КР из Араванского района Ошской области.

По результатам назначенных судебно-медицинских экспертиз возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Одного подозреваемого задержали. Местные правоохранительные органы ведут расследование.

Посольство связалось с родственниками погибшего и сейчас оформляются документы для отправки тела на родину.