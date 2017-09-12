Госдолг США впервые в истории преодолел отметку в $20 триллион

12 сентября 2017, 9:46 Комментарии

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $20 триллион. Об этом сообщает RT со ссылкой на Washington Examiner.

Отмечается, что в настоящий момент общий государственный долг составляет $20,162 триллиона.

По данным издания, ранее Трампу удалось убедить федеральное правительство повысить потолок госдолга до 8 декабря, чтобы позволить властям спокойно функционировать до этой даты. Однако в декабре республиканцам и демократам вновь придётся начать переговоры по поводу нового лимита.