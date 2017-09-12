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Госдолг США впервые в истории преодолел отметку в $20 триллион

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366152_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447258-ru.html

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12 сентября 2017, 9:46       Комментарии

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $20 триллион. Об этом сообщает RT со ссылкой на Washington Examiner.
Отмечается, что в настоящий момент общий государственный долг составляет $20,162 триллиона.
По данным издания, ранее Трампу удалось убедить федеральное правительство повысить потолок госдолга до 8 декабря, чтобы позволить властям спокойно функционировать до этой даты. Однако в декабре республиканцам и демократам вновь придётся начать переговоры по поводу нового лимита.

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