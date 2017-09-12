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СМИ: В Китае создали ракетный двигатель, нарушающий законы физики

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366151_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447257-ru.html

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12 сентября 2017, 9:59       Комментарии

В Китае заявили о создании ракетного двигателя, нарушающего законы физики. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на The Daily Mail и телеканал CCTV-2.
Телеканал утверждает, что китайские ученые разработали двигатель EmDrive, который не тратит топливо. Его использование позволило бы людям добираться до Марса за 10 недель.
Технические подробности и конструкция двигателя не раскрываются, однако в видео утверждается, что в ближайшее время двигатель испытают в космосе.

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