СМИ: В Китае создали ракетный двигатель, нарушающий законы физики

12 сентября 2017, 9:59 Комментарии

В Китае заявили о создании ракетного двигателя, нарушающего законы физики. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на The Daily Mail и телеканал CCTV-2.

Телеканал утверждает, что китайские ученые разработали двигатель EmDrive, который не тратит топливо. Его использование позволило бы людям добираться до Марса за 10 недель.

Технические подробности и конструкция двигателя не раскрываются, однако в видео утверждается, что в ближайшее время двигатель испытают в космосе.