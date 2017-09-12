Кудайбердиева: будем оптимизировать бюджет и повышать квалификацию учителей

12 сентября 2017, 9:34 Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она пояснила, что сегодня в республике 79 тысяч педагогов.

"У нас очень большое соотношение учитель - ученик. Очевидно, где-то в регионах в малокомплектных школах делят количество часов и получают заработную плату. Поэтому надо оптимизировать бюджет и найти пути максимально эффективного использования денег", - сказала Кудайбердиева.

Она отметила, что также нужно предоставить учителям возможность самостоятельно решать, где они хотят проходить курсы повышения квалификации.

Полный комментарий министра образования и науки КР слушайте в аудиоверсии.

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