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Кудайбердиева: будем оптимизировать бюджет и повышать квалификацию учителей

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447256-ru.html

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Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии

12 сентября 2017, 9:34       Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она пояснила, что сегодня в республике 79 тысяч педагогов.
"У нас очень большое соотношение учитель - ученик. Очевидно, где-то в регионах в малокомплектных школах делят количество часов и получают заработную плату. Поэтому надо оптимизировать бюджет и найти пути максимально эффективного использования денег", - сказала Кудайбердиева.
Она отметила, что также нужно предоставить учителям возможность самостоятельно решать, где они хотят проходить курсы повышения квалификации.
Полный комментарий министра образования и науки КР слушайте в аудиоверсии.
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