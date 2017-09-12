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Мальчика, игравшего в футбол на одной ноге, навестила федерация футбола КР

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/mal-chika...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447255-ru.html

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12 сентября 2017, 9:23       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Мальчика, игравшего в футбол на одной ноге, навестили президент федерации футбола КР Семетей Султанов и игрок национальной сборной КР Антон Землянухин.
Напомним, недавно опубликованное в социальных сетях видео, где подросток без одной ноги играет в футбол на костылях, вызвало большой резонанс. Им оказался 12-летний Азис Давранов. Пять лет назад мальчик потерял ногу в результате ДТП. У микроавтобуса отказали тормоза, и он на большой скорости врезался в стоявших на остановке людей.
В интервью СМИ Азис рассказал, что он обожает футбол, считает его самым потрясающим видом спорта и любит в него играть, однако мяч у него неновый. Также он добавил, что в будущем мечтает помочь родителям, так как живут они в среднем достатке. В семье их трое мальчиков, у отца непостоянный заработок, а мама вовсе не работает.
Накануне в гости к Даврановым приехали президент ФФКР Султанов и игрок национальной сборной КР Землянухин. Султанов подарил мальчику именную форму и пригласил на тренировки сборной для того, чтобы познакомиться со всеми ребятами лично, а также пригласил на матчи, а футболист Землянухин подарил ему футбольные мячи.
Мама Азиса пригласила гостей в дом, где Азис рассказал им про учебу в школе и любимые предметы.
"Всем бы оптимизма этого чудесного мальчишки", - отметили в федерации.

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