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Короткометражный фильм кыргызстанского режиссера получил спецприз Гильдии киноведов России

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/korotkome...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447254-ru.html

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12 сентября 2017, 9:43       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Игровой короткометражный фильм "Добыча" кыргызского режиссера Болсунбека Таалайбек уулу получил специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков России на XIII Казанском международном фестивале мусульманского кино, который прошел 5-11 сентября в столице Татарстана.
Как сообщили в пресс-службе XIII КМФМК, фильм рассказывает историю неожиданной встречи двух разных культур, разных цивилизаций с грустным юмором.
Сам Болсунбек Таалайбек уулу не смог присутствовать на церемонии награждения участников фестиваля. Для дальнейшей передачи режиссеру приз был вручен кыргызскому киноведу Гульбаре Толомушевой, почетному члену жюри XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.
Казанский международный фестиваль мусульманского кино — один из крупнейших российских киносмотров международного уровня. Фестиваль проводится ежегодно с 2005 года. Программу кинофорума традиционно составляют фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального сотрудничества. Девиз фестиваля – "Через диалог культур к культуре диалога".

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