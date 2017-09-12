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Омурбек Бабанов: В течение 6 лет мы войдем в число 10 быстро развивающихся стран мира!

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447253-ru.html

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5 исторических указов Омурбека Бабанова

5 исторических указов Омурбека Бабанова

12 сентября 2017, 9:42       Комментарии

"В течение 6 лет мы войдем в число 10 быстро развивающихся стран мира! Это реально! - Я даю слово!" - заявил кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов.
Так, результатом реформ будет увеличение заработных плат учителям, врачам и милиционерам в 2 раза, а пенсионерам пенсии в 2 раза.
"Преподавать и лечить, а не думать, как прокормить семью!"
"Мы увеличим в 2 раза. "Пенсия чтобы жить, а не существовать!"
"Милиция должна служить народу, а не жить за счёт народа!"
Программа Омурбека Бабанова состоит из пяти шагов, представленных в формате исторических указов президента, которые он примет после избрания:
1. "Новый стиль управления государством"
2. "Новая экономика и социальная политика"
3. "Страна без коррупции. Независимая судебная система"
4. "Безопасная страна"
5. "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"
Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.
Заказчик: Кандидат на должность президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.

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