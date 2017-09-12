Омурбек Бабанов: В течение 6 лет мы войдем в число 10 быстро развивающихся стран мира!

12 сентября 2017, 9:42 Комментарии

"В течение 6 лет мы войдем в число 10 быстро развивающихся стран мира! Это реально! - Я даю слово!" - заявил кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов.

Так, результатом реформ будет увеличение заработных плат учителям, врачам и милиционерам в 2 раза, а пенсионерам пенсии в 2 раза.

"Преподавать и лечить, а не думать, как прокормить семью!"

"Мы увеличим в 2 раза. "Пенсия чтобы жить, а не существовать!"

"Милиция должна служить народу, а не жить за счёт народа!"

Программа Омурбека Бабанова состоит из пяти шагов, представленных в формате исторических указов президента, которые он примет после избрания:

1. "Новый стиль управления государством"

2. "Новая экономика и социальная политика"

3. "Страна без коррупции. Независимая судебная система"

4. "Безопасная страна"

5. "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"

Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказчик: Кандидат на должность президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.