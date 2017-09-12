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Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против КНДР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366149_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447252-ru.html

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Заседание Совбеза КР по проведению президентских выборов

12 сентября 2017, 9:23       Комментарии

Все 15 государств - членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, одобрили вечером в понедельник, 11 сентября, новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР. Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.
Кроме того, вводится лимит на поставки КНДР сырой нефти - ее объемы не должны превышать показатели за минувшие 12 месяцев. Основным поставщиком жидких углеводородов в Северную Корею является Китай.
Совбез также ввел запрет на продажу Пхеньяну конденсатов и газоконденсатных жидкостей.
Перед голосованием проект резолюции был изменен - первоначальный вариант предполагал введение полного эмбарго на поставки нефти и заморозку иностранных активов лидера КНДР Ким Чен Ына. В связи с ожидавшимися попытками Москвы и Пекина заблокировать документ в таком виде в него были внесены корректировки.
Ранее в тот же день Северная Корея предупредила, что США "заплатят" в том случае, если Совет Безопасности ООН одобрит подготовленную Вашингтоном резолюцию о расширении санкций против Пхеньяна. Соединенные Штаты ожидают "величайшие боль и страдания в их истории" в случае принятия новых ограничительных мер, отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства КНДР.
В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

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