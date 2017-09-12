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Ученые NASA рассказали о крупнейшей угрозе для человечества

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366143_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447250-ru.html

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12 сентября 2017, 8:38       Комментарии

Cпециалисты космического агентства NASA предупредили о том, что извержение супервулканов может уничтожить 99% человечества. По их словам, эта угроза вызывает намного больше беспокойства, чем падение астероида на Землю.
Как пишет Росбалт со ссылкой на газету The Independent, на планете есть около 20 супервулканов, крупные извержения которых происходят примерно раз в 100 тысяч лет. Например, если Йеллоустоунская вулканическая кальдера - кратер размером 50 на 72 километра - начнет извергаться, раскаленная лава уничтожит все живое вокруг. На Земле из-за пыли и газов наступит затяжная "вулканическая зима", которая может длиться десятилетиями и привести к гибели миллионов людей.
Избежать новой катастрофы можно, "остудив" такие вулканы. В частности, можно преобразовать геотермальную энергию в электричество. Для этого необходимо закачивать в скважину воду, которая в нагретом виде будет возвращаться на поверхность и использоваться для выработки электроэнергии.

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