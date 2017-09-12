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ООН назвала операцию против рохинджа в Мьянме этнической чисткой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366145_oo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447249-ru.html

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В ООН расценили события в Мьянме как пример "этнической чистки"

12 сентября 2017, 8:56       Комментарии

Военная операция правительства Мьянмы против мусульман-рохинджа является классическим примером этнической чистки. Об этом, как пишет Би-би-си, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн.
"Поскольку Мьянма отказывается предоставить доступ для расследований нарушений прав человека, ситуацию невозможно полностью оценить, однако она кажется хрестоматийным примером этнической чистки", - заявил он на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека.
Он призвал правительство обеспечить доступ представителей ООН в северный штат Ракхайн, где происходят столкновения между мусульманами и армией Мьянмы.
"Правительство Мьянмы должно перестать притворяться, что рохинджа сами поджигают свои дома и разоряют свои деревни. Это полное отрицание реальности наносит огромный ущерб международной репутации государства, к которому до недавних пор относились благосклонно", - сказал аль-Хуссейн.
"Я призываю правительство пррекратить жестокую военную операцию, которую оно проводит, призвать к ответу всех виновных в нарушениях и прекратить жестокую дискриминацию мусульман-рохинджа", - добавил комиссар.
Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа 2017 года боевики из "Армии спасения рохинджа Аракана" (АРСА) провели скоординированное нападение на более чем 30 полицейских постов и на базу мьянманской армии, убив не менее 12 сотрудников сил безопасности. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.
Руководство Мьянмы утверждает, что исламистская повстанческая группировка АРСА связана с международными террористическими организациями, получая от них финансовую и иную помощь. Сами члены АРСА отрицают связи с терроризмом.
Военные Мьянмы сообщили, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа из провинции Ракхайн были убиты около 400 человек и почти все они - боевики. Доступ журналистов в эту провинцию ограничен, поэтому трудно подтвердить или опровергнуть конкретные цифры.
Правозащитная организация Human Rights Watch, опираясь на спутниковые фотографии, заявляет, что волнения охватили по меньшей мере 10 районов, а журналисты на местах сообщают о горящих деревнях на границе с Бангладеш.
Власти утверждают, что пожары - дело рук боевиков-исламистов, целенаправленно поджигающих мусульманские деревни, однако бегущие в Бангладеш мусульмане-рохинджа заявляют, что пожары были вызваны действиями мьянманских военных, а толпы разгневанных буддистов громят жилье мусульман.
Накануне рохинджа объявили об одностороннем прекращении боевых действий на один месяц, чтобы положить конец гуманитарному кризису.

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