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Карагачевая роща станет крутым парком, на это потратят 30 млн сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447248-ru.html

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12 сентября 2017, 8:46       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Благоустройство бишкекского парка "Карагачевая роща" планируется начать в этом году, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Свердловской районной администрации.
Акимиат уже объявил тендер на 21 миллион 200 тысяч сомов. Предусмотрены укладка асфальта на аллеях, тротуарах, стоянке и реконструкция ирригационных сетей на 16 миллионов сомов, а также замена и модернизация системы освещения и телекоммуникаций (wi-fi, видеонаблюдение, акустика) на 5 миллионов 200 тысяч сомов.
Городские власти намерены провести следующие работы в парке:
<ul> <li>асфальтирование центральной аллеи;</li> <li>обновление ирригационных сетей;</li> <li>устройство канализационной сети с установкой санузлов (туалеты, душевые);</li> <li>устройство новой системы освещения (фонарные столбы, электролинии);</li> <li>реконструкция эстрадной площадки с ее расширением;</li> <li>реконструкция фонтана и питьевых фонтанчиков;</li> <li>установка скамеек, урн и кабинок для переодевания на пляже;</li> <li>реконструкция/ремонт административного здания;</li> <li>строительство хозблока с устройством контейнерной площадки для сбора твердых отходов;</li> <li>строительство футбольного поля и площадки для ворк-аута.</li> </ul> Тендер объявили 7 сентября. Заявки вскроют 29-го.
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