На $300 млн увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан

12 сентября 2017, 8:59 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за первые шесть месяцев 2017 года составили 1 миллиард 319,2 миллиона долларов, сообщили в Национальном банке КР.

В январе-июне прошлого года общая сумма переводов составила 1 миллиард 35,6 миллиона долларов. Таким образом, их объем увеличился более чем на 300 миллионов.

Из России мигранты перевели 1 миллиард 295 миллионов долларов (за аналогичный период прошлого года - миллиард), из Казахстана - 2,4 миллиона. Остальные средства поступили из дальнего зарубежья.

По разным данным, за границей трудится от полумиллиона до миллиона кыргызстанцев, более 80 процентов из них - в России. Их переводы очень важны для страны и составляют примерно треть национального ВВП.

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