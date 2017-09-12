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На $300 млн увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/migratio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447247-ru.html

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12 сентября 2017, 8:59       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за первые шесть месяцев 2017 года составили 1 миллиард 319,2 миллиона долларов, сообщили в Национальном банке КР.
В январе-июне прошлого года общая сумма переводов составила 1 миллиард 35,6 миллиона долларов. Таким образом, их объем увеличился более чем на 300 миллионов.
Из России мигранты перевели 1 миллиард 295 миллионов долларов (за аналогичный период прошлого года - миллиард), из Казахстана - 2,4 миллиона. Остальные средства поступили из дальнего зарубежья.
По разным данным, за границей трудится от полумиллиона до миллиона кыргызстанцев, более 80 процентов из них - в России. Их переводы очень важны для страны и составляют примерно треть национального ВВП.
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