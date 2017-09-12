Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +18°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Positiff: Ремонт Нацгоспиталя, обновленный подземный переход и новый вариант трилогии эпоса "Манас"Positiff: Ремонт Нацгоспиталя, обновленный подземный переход и новый вариант трилогии эпоса "Манас"Судмедэксперты научились составлять портрет на основе анализа ДНКСудмедэксперты научились составлять портрет на основе анализа ДНК

Negatiff: В Казани обнаружен труп кыргызстанца, женщина пыталась войти в Верховный суд с патроном

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447246-ru.html

Похожие новости

Ученые NASA рассказали о крупнейшей угрозе для человечества

Казахстан будет обмениваться информацией о зарубежных счетах граждан с США

Казахстан предложил исламским странам сотрудничество в ядерной энергетике

К 2030 году продолжительность жизни мужчин в Кыргызстане увеличится до 69,8 лет, у женщин – до 77,2 лет, - обзор

Убийство мужчины на мосту в Бишкеке — в милиции рассказали подробности

12 сентября 2017, 8:21       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам новости, которые вы могли пропустить за минувшие выходные.
В Московском районе Казани в кустах возле жилого дома обнаружили тело 23-летнего молодого человека с колото-резанными ранами. Убитым оказался 23-летний гражданин Кыргызстана.
Гражданка России пыталась проникнуть в Верховный суд Кыргызстана с патроном. Она была задержана. Возбуждено уголовное дело.
Установлены личности четырех граждан, сгоревших заживо в "Лексусе" на Иссык-Куле.
Так, в автомобиле находились:
- М.А., 1958 года рождения, житель города Бишкек.
- на переднем пассажирском сиденье С.А., 1960 года рождения, житель города Бишкек;
- О.Н, 1962 года рождения, житель города Балыкчы;
- Б.А., 1967 года рождения, житель города Балыкчы.
Под Бишкеком произошло ДТП, "Хонда Одиссей" опрокинулась в кювет.
В сети появилось видео избиения сверстников на территории школы. Школьники встают друг напротив друга, оставляя маленький проход - коридор, и пинают проходящего через него.
Задержан мужчина, подозреваемый в том, что он столкнул парня с моста на Ошском рынке.
8 сентября в реке Ала-Арча был обнаружен труп мужчины, упавшего с моста возле Ошского рынка. По данному факту следственно-оперативная группа осуществила выезд, где обнаружено тело мужчины примерным возрастом 30-35 лет азиатской национальности, назначены соответствующие судебно-медицинская и судебно-дактилоскопическая экспертизы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум