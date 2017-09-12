Negatiff: В Казани обнаружен труп кыргызстанца, женщина пыталась войти в Верховный суд с патроном

12 сентября 2017, 8:21 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам новости, которые вы могли пропустить за минувшие выходные.

В Московском районе Казани в кустах возле жилого дома обнаружили тело 23-летнего молодого человека с колото-резанными ранами. Убитым оказался 23-летний гражданин Кыргызстана.

Гражданка России пыталась проникнуть в Верховный суд Кыргызстана с патроном. Она была задержана. Возбуждено уголовное дело.

Установлены личности четырех граждан, сгоревших заживо в "Лексусе" на Иссык-Куле.

Так, в автомобиле находились:

- М.А., 1958 года рождения, житель города Бишкек.

- на переднем пассажирском сиденье С.А., 1960 года рождения, житель города Бишкек;

- О.Н, 1962 года рождения, житель города Балыкчы;

- Б.А., 1967 года рождения, житель города Балыкчы.

Под Бишкеком произошло ДТП, "Хонда Одиссей" опрокинулась в кювет.

В сети появилось видео избиения сверстников на территории школы. Школьники встают друг напротив друга, оставляя маленький проход - коридор, и пинают проходящего через него.

Задержан мужчина, подозреваемый в том, что он столкнул парня с моста на Ошском рынке.

8 сентября в реке Ала-Арча был обнаружен труп мужчины, упавшего с моста возле Ошского рынка. По данному факту следственно-оперативная группа осуществила выезд, где обнаружено тело мужчины примерным возрастом 30-35 лет азиатской национальности, назначены соответствующие судебно-медицинская и судебно-дактилоскопическая экспертизы.