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Positiff: Ремонт Нацгоспиталя, обновленный подземный переход и новый вариант трилогии эпоса "Манас"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447245-ru.html

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Опубликована трилогия эпоса "Манас" из уст сказителей-манасчы с 1935 года

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12 сентября 2017, 8:27       Комментарии

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