Positiff: Ремонт Нацгоспиталя, обновленный подземный переход и новый вариант трилогии эпоса "Манас"

12 сентября 2017, 8:27 Комментарии

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В Бишкеке с участием мэра Албека Ибраимова и горожан 11 сентября состоялось открытие после капитального ремонта подземного пешеходного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса.

По информации мэрии, подземный пешеходный переход был построен в 1978 году. С тех пор капитальный ремонт был проведен впервые.

В аналитическом обзоре по демографической ситуации в стране говорится, что продолжительность жизни кыргызстанцев будет постепенно увеличиваться: у мужчин к 2030 году увеличится до 69,8 лет, у женщин - до 77,2 лет, к 2050 году до 73 и 80,2 лет соответственно.

В Национальном госпитале возобновился ремонт, который, по планам, должен быть завершен в ближайшее 2-3 месяца.

Акын-импровизатор Идирис Айитбаев 8 сентября прибыл в город Ош на подаренном ему президентом Узбекистана автомобиле "Chevrolet Malibu".

Акына встретил и поздравил мэр Оша Айтмамат Кадырбаев, который отметил вклад И.Айитбаева в развитие и укрепление взаимоотношений между Кыргызстаном и Узбекистаном и пожелал ему удачи в творческом труде и дальнейших успехов. Вместе с акыном приехала его семья, которую также поприветствовал градоначальник.

Опубликованы варианты эпосов "Манас", "Семетей", "Сейтек", записанные у манасчы Молдобасана Мусулманкулова, Багыша Сазанов, Мамбета Чокморов, Тоголок Молдо, Жаныбая Кожекова.