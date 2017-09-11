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Опубликована трилогия эпоса "Манас" из уст сказителей-манасчы с 1935 года

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366109_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447244-ru.html

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12 сентября 2017, 8:10       Комментарии

Опубликованы варианты эпосов "Манас", "Семетей", "Сейтек", записанные у манасчы Молдобасана Мусулманкулова, Багыша Сазанова, Мамбета Чокморова, Тоголока Молдо, Жаныбая Кожекова. Данные рукописи находятся на хранении в Рукописном фонде Национальной академии наук КР.
Тексты эпосов опубликованы согласно рукописям без внесения каких-либо изменений. Издание дополнено пояснениями по именам некоторых персонажей, встречающихся в сюжете, топонимов (географических названий), этнонимов (названий родов и народностей), а также ряда иностранных слов, пришедших из русского, фарси и арабского языков.
Вариант, записанный у Молдобасана Мусулманкулова – наибольший по объему из числа хранящихся в Рукописном фонде. Запись трилогии "Манас" из уст сказителей-манасчы осуществлялась начиная с 1935 года. Общее количество строк только первой части трилогии составляет 61 773 строки. Всего же (все три части) содержат порядка 203 тысяч строк. Рукопись варианта Молдобасана Мусулманкулова хранится в фонде за номерами с 65-го по 76-й и составляет 11 тетрадей, записанных кириллицей (чернилами).
Работа по ведению записи была проведена учёными С. А. Байсаловым, А. Тайгуреновым, И. Абдракмановым и К. Кыдырбаевой во время Великой Отечественной войны и увидела свет только по прошествии более семидесяти лет.
Публикация данного издания стала возможна благодаря директору Института языка и литературы им. Ч. Айтматова НАН КР академику А. Акматалиеву и сотрудникам отдела манасоведения ИЯЛ НАН КР, а также Рукописного фонда.
Ранее научные сотрудники института издали варианты Сагымбая Орозбакова и Саякбая Каралаева без изменений и сокращений, которые были произведены в соответствии с идеологией советского периода.

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