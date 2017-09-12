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Судмедэксперты научились составлять портрет на основе анализа ДНК

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366119_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447243-ru.html

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12 сентября 2017, 8:16       Комментарии

Департамент полиции Нью-Йорка начал применять новую методику идентификации жертв преступлений, которая позволяет воссоздавать примерный облик человека на основании анализа ДНК. Об этом сообщает издание Такие дела со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
По данным издания, новый метод получил название "фенотипирование". Впервые он использовался при попытке идентификации неизвестной женщины, погибшей, предположительно, в 2015 году. О жертве было известно лишь, что ей от 25 до 40 лет.
Метод фенотипирования позволил уточнить, что она жила в стране, расположенной к югу от Сахары, а также дал указания на возможный рост и вес. Несмотря на немногочисленные данные, специалисты смогли составить фоторобот женщины.
"Это исключительно ценный метод, поскольку позволяет определить при идентификации расовую принадлежность", - подчеркнул собеседник издания.
Согласно данным The New York Times, нью-йоркская полиция уже использует новый метод в расследовании давно приостановленных дел. Отмечается, что каждое применение метода фенотипирования стоит около 5 тысяч долларов. Сейчас по этой методике может работать только одна лаборатория в Нью-Йорке.

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