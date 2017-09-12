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Новости Кыргызстана

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12 сентября возможны перерывы в электроснабженииВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12 сентября возможны перерывы в электроснабжении

Патрульная милиция разместила на LED-экранах Бишкека картинки, призывающие участников дорожного движения к соблюдению ПДД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447241-ru.html

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12 сентября 2017, 4:47       Комментарии

ГУПМ МВД разместил на 19 LED-экранах в Бишкеке картинки, призывающие участников дорожного движения к соблюдению правил дорожного движения. Об этом сообщает 11 сентября пресс-служба ГУПМ.
Картинки установлены в целях профилактики, предупреждения и сокращения ДТП, в том числе с участием детей на дорогах страны.
ГУПМ МВД выражает благодарность хозяевам LED-экранов за активное содействие по предотвращению ДТП.
"Начальник ГУПМ МВД Каныбек Джумашалиев призывает призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД", - сказали в пресс-службе.

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