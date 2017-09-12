Патрульная милиция разместила на LED-экранах Бишкека картинки, призывающие участников дорожного движения к соблюдению ПДД

12 сентября 2017, 4:47 Комментарии

ГУПМ МВД разместил на 19 LED-экранах в Бишкеке картинки, призывающие участников дорожного движения к соблюдению правил дорожного движения. Об этом сообщает 11 сентября пресс-служба ГУПМ.

Картинки установлены в целях профилактики, предупреждения и сокращения ДТП, в том числе с участием детей на дорогах страны.

ГУПМ МВД выражает благодарность хозяевам LED-экранов за активное содействие по предотвращению ДТП.

"Начальник ГУПМ МВД Каныбек Джумашалиев призывает призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД", - сказали в пресс-службе.