В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12 сентября возможны перерывы в электроснабжении

12 сентября 2017, 2:36 Комментарии

"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 12 сентября в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> ул. Киевская (дом №95)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Кантский

</td> <td> с. Джер-Казар, Дружба, дачи Айчурёк, Энергетик, Алга, Луч

</td> <td> 06:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> техобслуживание подстанции "Кант"

</td> </tr> <tr> <td> Московский

</td> <td> с. Темен-Суу, Ак-Башат, Кепер-Арык, Бала-Айылчи, Чон-Арык, Мураке

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 35 кВ "Сосновка-Темен-Суу"

</td> </tr> </table>