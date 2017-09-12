Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +17°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На Иссык-Куле приняли резолюцию по итогам международного форума омбудсменомНа Иссык-Куле приняли резолюцию по итогам международного форума омбудсменом

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12 сентября возможны перерывы в электроснабжении

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447240-ru.html

Похожие новости

Открыт обновленный пешеходный переход в Бишкеке

В центре Бишкека открылся отремонтированный подземный переход (фото)

Подземку открыли после ремонта в Бишкеке, рядом установили туалет

Первая группа паломников из Ошской области прибыли на родину

Школьники из Бишкека завоевали бронзу на олимпиаде мегаполисов

12 сентября 2017, 2:36       Комментарии

"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 12 сентября в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> ул. Киевская (дом №95)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Кантский
</td> <td> с. Джер-Казар, Дружба, дачи Айчурёк, Энергетик, Алга, Луч
</td> <td> 06:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> техобслуживание подстанции "Кант"
</td> </tr> <tr> <td> Московский
</td> <td> с. Темен-Суу, Ак-Башат, Кепер-Арык, Бала-Айылчи, Чон-Арык, Мураке
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 35 кВ "Сосновка-Темен-Суу"
</td> </tr> </table>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум