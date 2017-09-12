В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12 сентября возможны перерывы в электроснабжении

12 сентября 2017, 2:36 Комментарии
"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 12 сентября в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> ул. Киевская (дом №95)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Кантский
</td> <td> с. Джер-Казар, Дружба, дачи Айчурёк, Энергетик, Алга, Луч
</td> <td> 06:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> техобслуживание подстанции "Кант"
</td> </tr> <tr> <td> Московский
</td> <td> с. Темен-Суу, Ак-Башат, Кепер-Арык, Бала-Айылчи, Чон-Арык, Мураке
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 35 кВ "Сосновка-Темен-Суу"
</td> </tr> </table>