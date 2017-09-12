На Иссык-Куле приняли резолюцию по итогам международного форума омбудсменом

12 сентября 2017, 1:26 Комментарии

В городе Чолпон-Ата завершился международный форум омбудсменов "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы".

Как сообщает 11 сентября пресс-служба Аппарата омбудсмена, по результатам работы форума была принята резолюция.

В работе форума приняли участие омбудсмена из Австрии, Армении, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана.

"Мы, участники международного иссык-кульского форума по правам человека - представители омбудсменов, Национальных институтов по правам человека из Австрии, Армении, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, выражая свою убежденность в том, что уважение прав и свобод человека является необходимым условием для построения правового и суверенного государства, принимая во внимание, что Всеобщая декларация прав человека, международный пакт о гражданских и политических правах, международный пакт об экономических, социальных и культурных правах имеют целью обеспечение всеобщего и эффективного признания и соблюдения провозглашенных в них прав, осознавая, что терпимость и дружба народов, укрепление гражданского мира и согласия будут способствовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод в соответствии с основополагающими международно-правовыми документами в области прав человека, считая, что развитие и поощрение уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка, политических убеждений, религии и социального происхождения содействуют углублению демократических преобразований, экономическому и социальному росту, укреплению законности и правопорядка, исходя из необходимости совершенствования механизма защиты прав и свобод человека, стремясь к эффективному осуществлению возложенных национальными законодательствами полномочий по защите прав человека и основных свобод, договорились о нижеследующем:

1) Сотрудничать в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством своей страны;

2) Содействовать друг другу в защите и уважении прав и свобод человека и гражданина, предупреждая, выявляя и расследуя нарушения прав и свобод человека и гражданина;

3) Способствовать восстановлению на территории своих стран нарушенных прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства;

4) Совместными усилиями добиваться верховенства закона и правового просвещения в области прав и свобод человека и гражданина;

5) Осуществлять обмен информацией, аналитическими и справочными материалами по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;

6) Развивать взаимное сотрудничество, приглашать на проводимые конференции, круглые столы, семинары и иные мероприятия по повышению квалификации сотрудников своих учреждений и неправительственных правозащитных организаций;

7) Указывать результаты сотрудничества в своих ежегодных докладах с зарубежными коллегами во имя защиты прав и свобод человека;

8) Сотрудничать в сфере укрепления межэтнических отношений, диалога религий и культур;

9) Оказывать необходимое содействие правозащитным организациям в защите и уважении прав и свобод человека и гражданина;

10) Проинформировать парламенты и правительства своих стран, средства массовой информации о достигнутых договоренностях и задачах, поставленных по результатам проведенного международного форума на тему: "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативных правовых актов в области прав человека: ожидание и перспективы"", - сообщается в резолюции.