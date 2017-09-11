Госфинразведка просит ГРС блокировать операции граждан, входящих в перечень лиц, причастных к терроризму или экстремизму

11 сентября 2017, 23:27 Комментарии

Госслужба финансовой разведки просит Государственную регистрационную службу блокировать и приостанавливать операции, осуществляемые ГРС, если они касаются граждан, входящих в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространение оружия массового уничтожения.

Как говорится в письме Госфинразведки на имя главы ГРС Дастана Догоева, служба просит в отношении лиц, находящихся в розыск, блокировать и приостанавливать все возможные операции и сделки, осуществляемые ГРС (выдача/регистрация паспорта, свидетельства о рождении, прописка, смена фамилии, недвижимость, транспорт).

В отношении лиц, не находящихся в розыск, Финразведка просит блокировать и приостанавливать операции, связанные с регистрацией транспорта и недвижимости.

В случае совпадения имен и фамилий ГРС нужно обратиться в Госфинразведку.