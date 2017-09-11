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Новости Кыргызстана

Специалисты провели очистку русла реки Ала-Арча (фото)Специалисты провели очистку русла реки Ала-Арча (фото)

Госфинразведка просит ГРС блокировать операции граждан, входящих в перечень лиц, причастных к терроризму или экстремизму

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447238-ru.html

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11 сентября 2017, 23:27       Комментарии

Госслужба финансовой разведки просит Государственную регистрационную службу блокировать и приостанавливать операции, осуществляемые ГРС, если они касаются граждан, входящих в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространение оружия массового уничтожения.
Как говорится в письме Госфинразведки на имя главы ГРС Дастана Догоева, служба просит в отношении лиц, находящихся в розыск, блокировать и приостанавливать все возможные операции и сделки, осуществляемые ГРС (выдача/регистрация паспорта, свидетельства о рождении, прописка, смена фамилии, недвижимость, транспорт).
В отношении лиц, не находящихся в розыск, Финразведка просит блокировать и приостанавливать операции, связанные с регистрацией транспорта и недвижимости.
В случае совпадения имен и фамилий ГРС нужно обратиться в Госфинразведку.

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