Специалисты провели очистку русла реки Ала-Арча (фото)

11 сентября 2017, 22:13 Комментарии

Мероприятия по очистке русла реки Ала-Арча под мостом по ул.Рыскулова начались 8 сентября. Об этом сообщила Ленинская районная администрация Бишкека.

В работе были задействованы инженерная техника: автокран и самосвал. Очистка русла проводится путем изменения потока воды в русле реки с помощью железобетонных плит. Планируется очистить под мостом около 100 кубометров грунта.

По данным Чуйского государственного бассейного управления водного хозяйства, в настоящее время приток воды в реке Ала-Арча составляет 8 кубометров в секунду, объем воды сохранится до наступления похолодания. Мероприятия по очистке грунта под мостом по ул.Рыскулова обеспечат беспрепятственный поток воды и отсутствие шуговых заторов в зимнее время.