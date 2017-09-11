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Открыт обновленный пешеходный переход в БишкекеОткрыт обновленный пешеходный переход в Бишкеке

Специалисты провели очистку русла реки Ала-Арча (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447237-ru.html

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11 сентября 2017, 22:13       Комментарии

Мероприятия по очистке русла реки Ала-Арча под мостом по ул.Рыскулова начались 8 сентября. Об этом сообщила Ленинская районная администрация Бишкека.
В работе были задействованы инженерная техника: автокран и самосвал. Очистка русла проводится путем изменения потока воды в русле реки с помощью железобетонных плит. Планируется очистить под мостом около 100 кубометров грунта.
По данным Чуйского государственного бассейного управления водного хозяйства, в настоящее время приток воды в реке Ала-Арча составляет 8 кубометров в секунду, объем воды сохранится до наступления похолодания. Мероприятия по очистке грунта под мостом по ул.Рыскулова обеспечат беспрепятственный поток воды и отсутствие шуговых заторов в зимнее время.

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