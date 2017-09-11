Пожар в Григорьевском ущелье ликвидирован

11 сентября 2017, 21:59 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Пожар в Григорьевском ущелье полостью ликвидирован в 16:00. По предварительным данным, сгорело около 5 гектаров сухотравия. Причины пожара устанавливаются, жертв, пострадавших нет. Будет дана дополнительная информация. Пожар имел место в Иссык-Кульском районе, на территории айыльного аймакп Темировка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

Напомним, 10 сентября в промежутке 14:30 – 15:00 часов в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области начался пожар. Огонь охватил 4-5 га площади.

По данным пресс-службы МЧС КР, для тушения пожара были привлечены 43 спасателя местных служб, а также 20 человек из органов местной администрации и лесного хозяйства.

Пожарники тушили огонь до 9 часов вечера и локализовали его на 1 га земли. С наступлением темноты тушение пожара было приостановлено, и 11 сентября с 6:30 утра вновь возобновлено.