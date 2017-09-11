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Пожар в Григорьевском ущелье ликвидирован

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pozhar-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447236-ru.html

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11 сентября 2017, 21:59       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Пожар в Григорьевском ущелье полостью ликвидирован в 16:00. По предварительным данным, сгорело около 5 гектаров сухотравия. Причины пожара устанавливаются, жертв, пострадавших нет. Будет дана дополнительная информация. Пожар имел место в Иссык-Кульском районе, на территории айыльного аймакп Темировка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
Напомним, 10 сентября в промежутке 14:30 – 15:00 часов в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области начался пожар. Огонь охватил 4-5 га площади.
По данным пресс-службы МЧС КР, для тушения пожара были привлечены 43 спасателя местных служб, а также 20 человек из органов местной администрации и лесного хозяйства.
Пожарники тушили огонь до 9 часов вечера и локализовали его на 1 га земли. С наступлением темноты тушение пожара было приостановлено, и 11 сентября с 6:30 утра вновь возобновлено.

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