Открыт обновленный пешеходный переход в Бишкеке

11 сентября 2017, 22:04 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Для жителей и гостей Бишкека после капитального ремонта открыт подземный переход на пересечении проспектов Чуй и Манаса

Открытие перехода состоялось с участием мэра г.Бишкека Албека Ибраимова и горожан после капитального ремонта. Подземный пешеходный переход был построен в 1978 году.

По словам мэра столицы А.Ибраимова, строительные работы подземки были начаты в конце мая 2017 года. На сегодняшний день завершены все строительно-монтажные работы. В октябре текущего года будут установлены пандусы для ЛОВЗ.

За короткое время был произведен большой объем строительных работ. В отремонтированных переходах будут созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства самих же жителей и торговцев столицы рядом с переходом установлен современный туалет. Над переходом возведен навесный каркас с остеклением.

Также проведены работы по укладке пола из красного и серого гранита с национальным орнаментом, облицовка стен и колонн из "Сары Таш", гидроизоляция подпорных стен и плит перекрытий, облицовка лестниц из красного гранита, монтаж и размещение торговых павильонов, установка светодиодных светильников, укладка тактильной дорожки, облицовка подпорных стен из травертина (сары-таш), установка перил и шпатлевка потолков.

В столице ведется ремонт еще одного пешеходного перехода - на пересечении проспекта Чу и ул. Абдрахманова. Пока окончание срока ремонта не уточняется.