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Подземный переход возле филармонии открыт для горожан после ремонтаПодземный переход возле филармонии открыт для горожан после ремонтаПодземку открыли после ремонта в Бишкеке, рядом установили туалетПодземку открыли после ремонта в Бишкеке, рядом установили туалет

В центре Бишкека открылся отремонтированный подземный переход (фото)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-tsen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447234-ru.html

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Подземный переход возле филармонии открыт для горожан после ремонта

Подземку открыли после ремонта в Бишкеке, рядом установили туалет

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11 сентября 2017, 20:22       Комментарии

Для горожан после капитального ремонта открыт подземный переход на пересечении проспектов Чуй и Манаса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Албек Ибраимов, а также жители и гости Бишкека.
Подземный пешеходный переход был построен в 1978 году.
По словам мэра столицы, ремонт пешеходного подземного перехода начали в конце мая 2017 года. На сегодняшний день завершены все строительно-монтажные работы. В октябре текущего года будут установлены пандусы для ЛОВЗ. Для удобства жителей и торговцев столицы рядом с переходом установлен современный туалет. Над переходом возведен навесный каркас с остеклением.
Также проведены работы по укладке пола из красного и серого гранита с национальным орнаментом, облицовка стен и колонн из "Сары Таш", гидроизоляция подпорных стен и плит перекрытий, облицовка лестниц из красного гранита, монтаж и размещение торговых павильонов, установка светодиодных светильников, укладка тактильной дорожки, облицовка подпорных стен из травертина (сары-таш), установка перил и шпатлевка потолков.
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