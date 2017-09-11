В центре Бишкека открылся отремонтированный подземный переход (фото)

11 сентября 2017, 20:22 Комментарии

Для горожан после капитального ремонта открыт подземный переход на пересечении проспектов Чуй и Манаса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Албек Ибраимов, а также жители и гости Бишкека.

Подземный пешеходный переход был построен в 1978 году.

По словам мэра столицы, ремонт пешеходного подземного перехода начали в конце мая 2017 года. На сегодняшний день завершены все строительно-монтажные работы. В октябре текущего года будут установлены пандусы для ЛОВЗ. Для удобства жителей и торговцев столицы рядом с переходом установлен современный туалет. Над переходом возведен навесный каркас с остеклением.

Также проведены работы по укладке пола из красного и серого гранита с национальным орнаментом, облицовка стен и колонн из "Сары Таш", гидроизоляция подпорных стен и плит перекрытий, облицовка лестниц из красного гранита, монтаж и размещение торговых павильонов, установка светодиодных светильников, укладка тактильной дорожки, облицовка подпорных стен из травертина (сары-таш), установка перил и шпатлевка потолков.

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