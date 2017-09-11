Казахстан предложил исламским странам сотрудничество в ядерной энергетике

11 сентября 2017, 21:21 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Председатель Комитета науки Министерства науки и образования РК Болатбек Абдрасилов назвал научные области для совместных исследований со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщило агентство "Казинформ".

"Сейчас Казахстан очень активно развивает свои научные исследования. (...) У нас есть один из уникальных ядерных реакторов. Он до сих пор действует - это ядерный реактор Токамак в институте ядерной физики в Степногорске. Я думаю, что этот объект был бы очень хорошим и перспективным для объединения усилий ученых исламского мира именно в исследованиях по ядерной энергетике. Вчера представитель ОАЭ рассказал, как в этой стране очень активно началось строительство ядерных реакторов. В целом, я считаю, что это тоже перспективное направление исследований", - сообщил он, выступая на пресс-конференции по итогам первого саммита ОИС по науке и технологиям.

Еще одна область - это изменение климата - серьезная проблема, которая затронет все страны исламского мира, считает Болатбек Абдрасилов.

"Хотел бы проинформировать, что решением ЮНЕСКО в Казахстане создается всемирный гляциологический центр категории 2. Он будет функционировать под Алматы. Центр будет заниматься изучением таянием ледников и водными проблемами. Здесь было бы интересно объединить усилия наших ученых именно в вопросах изменения климата", - отметил он.

"В Казахстане активно идут исследования в области создания новых материалов. У нас работает космическая программа. Мы запускаем спутники, создаем новые технологий, новые материалы, в том числе для медицины. Это тоже перспективные направления для наших ученых, чтобы продвигаться вперед", - резюмировал глава Комитета науки.