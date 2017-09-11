Две узбекские компании открыли представительства в Таджикистане

11 сентября 2017, 21:25 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Узбекистан заключил с Таджикистаном контракты на поставку строительных материалов, также республика намерена начать экспортировать текстильные изделия.

Сразу две крупные узбекские государственные структуры — Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, а также компания "Узтрейд" — открывают свои представительства в Таджикистане, сообщает "Азия плюс".

Фонд, входящий в структуру Национального банка, откроет свое представительство для продвижения продукции субъектов "малой экономики". На днях по итогам переговоров с таджикскими партнерами уже были заключены контракты на поставку строительных материалов, и, в частности, теплоизоляции, стекловаты с алюминиевой фольгой, сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий, а также линолеума из ПВХ.

"Общая сумма контрактации превысила один миллион долларов. Кроме того, для расширения номенклатуры поставляемой продукции ведутся переговоры с партнерами из Таджикистана касательно экспорта готовых текстильных изделий, хозяйственного мыла, сантехнической продукции, готовых изделий из гипса, труб из ПВХ и других товаров субъектов частного предпринимательства", — отметил источник в фонде.

Создаваемый торговый дом "Узтрейд Таджикистан" также займется увеличением объемов экспортных поставок узбекской продукции и укреплением ее позиций на местном рынке.

В августе международная внешнеторговая компания "Узтрейд" при Министерстве внешней торговли Узбекистана объявила об открытии еще трех торговых домов — в Москве ("УзТрейд ЛМ"), Латвии и Дели, последний из которых уже начал работу.

Напомним, что за прошедший год отношения между Узбекистаном и Таджикистаном сильно потеплели. После долгого времени было запущено прямое авиасообщение, прошли национальные выставки товаров двух стран, активизировались контакты по линии правоохранительных органов и силовых структур, на уровне правительств и госорганов.