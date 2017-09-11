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Две узбекские компании открыли представительства в Таджикистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dve-uzbek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447232-ru.html

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11 сентября 2017, 21:25       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Узбекистан заключил с Таджикистаном контракты на поставку строительных материалов, также республика намерена начать экспортировать текстильные изделия.
Сразу две крупные узбекские государственные структуры — Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, а также компания "Узтрейд" — открывают свои представительства в Таджикистане, сообщает "Азия плюс".
Фонд, входящий в структуру Национального банка, откроет свое представительство для продвижения продукции субъектов "малой экономики". На днях по итогам переговоров с таджикскими партнерами уже были заключены контракты на поставку строительных материалов, и, в частности, теплоизоляции, стекловаты с алюминиевой фольгой, сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий, а также линолеума из ПВХ.
"Общая сумма контрактации превысила один миллион долларов. Кроме того, для расширения номенклатуры поставляемой продукции ведутся переговоры с партнерами из Таджикистана касательно экспорта готовых текстильных изделий, хозяйственного мыла, сантехнической продукции, готовых изделий из гипса, труб из ПВХ и других товаров субъектов частного предпринимательства", — отметил источник в фонде.
Создаваемый торговый дом "Узтрейд Таджикистан" также займется увеличением объемов экспортных поставок узбекской продукции и укреплением ее позиций на местном рынке.
В августе международная внешнеторговая компания "Узтрейд" при Министерстве внешней торговли Узбекистана объявила об открытии еще трех торговых домов — в Москве ("УзТрейд ЛМ"), Латвии и Дели, последний из которых уже начал работу.
Напомним, что за прошедший год отношения между Узбекистаном и Таджикистаном сильно потеплели. После долгого времени было запущено прямое авиасообщение, прошли национальные выставки товаров двух стран, активизировались контакты по линии правоохранительных органов и силовых структур, на уровне правительств и госорганов.

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