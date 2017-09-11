В Узбекистане планируют построить суперкомпьютер

11 сентября 2017, 21:28 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. В Узбекистане в ближайшие годы может появиться свой суперкомпьютер.

Об этом стало известно по итогам выступления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане. Такую информацию распространил медиаресурс Podrobno.uz.

"В соответствии с рекомендацией Постоянного комитета ОИС об учреждении шести высокопроизводительных компьютерных центров на территории стран-участниц организации хотим подтвердить нашу готовность разместить один из таких центров в Узбекистане. Мы также предлагаем создать Международный исламский центр молодых ученых, который станет площадкой для обмена опытом и знаниями, проведения совместных исследований", — отметил глава государства.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев призвал страны-участницы ОИС активизировать усилия в развитии и внедрении современных технологий. По его словам, следует признать, что в настоящее время многие государства мусульманского мира существенно отстают от развитых стран в сфере науки и технологий.

"В рейтинг 500 лучших университетов мира входят только 11 вузов стран-участниц организации. В 2015 году доля заявок на получение патентов в мире от стран ОИС составила всего лишь 1,9%. При этом в 2016 году в странах ОИС около 80% научных публикаций приходилось только на 7 государств-членов организации. Необходимо с сожалением отметить, что, несмотря на богатые природные ресурсы и значительные финансовые возможности, большинство мусульманских стран не проявляет активность во внедрении инновационных идей и технологий в экономику", — подчеркнул Мирзиёев.

По его мнению, налаживание сотрудничества, нацеленного на развитие фундаментальной науки, поиск научных решений важнейших проблем современности, создаст прочную основу для повышения научно-технологического потенциала исламского мира.

Глава государства также поблагодарил организацию за решение об установке в Самарканде суперсовременного телескопа как знака признания огромного вклада Мирзо Улугбека в развитие астрономии.

Мирзиёев также предложил ряд интересных инициатив для развития научного потенциала стран-участниц организации.

"Мы предлагаем организовать в Узбекистане при содействии Постоянного комитета ОИС международную олимпиаду молодых математиков, посвященную великому Аль-Хорезми. Также было бы целесообразным учредить специальную награду Организации исламского сотрудничества за научные достижения в странах исламского мира, а также их популяризацию на международной арене", — отметил он.