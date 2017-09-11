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Казахстан будет обмениваться информацией о зарубежных счетах граждан с США

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazakhsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447230-ru.html

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11 сентября 2017, 21:38       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Министр финансов РК Бахыт Султанов и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Казахстане Джордж Кролл подписали соглашение о совершенствовании международного налогового порядка, сообщило "Казинформ".
Как отметил глава Минфина РК, подписание данного документа является итогом длительной и кропотливой работы. В рамках соглашения стороны будут обмениваться информацией о лицах, избегающих налоговых платежей и о их счетах. "Эта работа началась несколько лет назад по иницитативе американской стороны. И вот сегодня, мы подписываем специальное соглашение. Казахстан со своей стороны будет предоставлять США информацию о счетах ее граждан, работающих в РК. Такую же информацию будем получать и мы", - отметил Бахыт Султанов.
В свою очередь, Джордж Кролл поблагодарив казахстанскую сторону за сотрудничество, отметил, что в США данная работа проводится в рамках законодательства о налогооблажении зарубежных счетов. "А при помощи обмена информацией мы сможем эффективно бороться с попытками ухода от налогооблажения через оффшоры", - добавил он.

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