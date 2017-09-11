Премьер-министр С.Исаков: Национальный центр онкологии будет первой пилотной больницей модернизированной в рамках проекта "Таза коом"

11 сентября 2017, 21:32 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. "Национальный центр онкологии в городе Бишкек будет первой пилотной больницей модернизированной в рамках проекта "Таза коом". Все врачи учреждения будут оснащены планшетами, для электронного ведения учета болезней пациентов. Основной нашей задачей является снижение уровня смертности от онкологических заболеваний", - заявил Премьер-министр КР Сапар Исаков во время ознакомления с ходом ремонтных работ в Национальном центре онкологии в г.Бишкек.

Глава Правительства и генеральный директор "Центерра Голд Инк" Скотт Перри осмотрели административные здания, палаты и прилегающую территорию учреждения, где на данный момент проводится капитальный ремонт.

На сегодняшний день ремонтные работы наружной и внутренней частей ведутся во всех зданиях Национального центра онкологии. Кроме того, проведена модернизация канализационной системы и замена электрической проводки. Также со следующего года, на территории учреждения будет начато строительство нового семиэтажного здания.

Сапар Исаков с сожалением отметил, что ежегодно от онкологических заболеваний умирают до 18 тысяч граждан нашей страны. В этой связи, как подчеркнул Премьер-министр, Правительству необходимо коренным образом переломить сложившуюся ситуацию.

"Весь центр будет оборудован видеонаблюдением и надлежащим наружным освещением. Мы должны показать всем больницам страны, как нужно проводить ремонт учреждений. Мы не собираемся останавливаться на

этом, в дальнейшем подобная модернизация будет проводиться и в остальных больницах страны", - подчеркнул Сапар Исаков.

Глава Правительства также напомнил, что в соответствии с поручением Президента КР Алмазбека Атамбаева, все ремонтные работы должны быть завершены к 1 ноября текущего года и поручил соответствующим государственным органам обеспечить высокое качество проделанных работ, в строго установленные сроки.

Напомним, что в рамках подписанного Стратегического Соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и компанией "Центерра Голд Инк.", предусмотрено выделение 10 млн. долларов США на закупку нового, современного оборудования для Национального центра онкологии в городе Бишкек.