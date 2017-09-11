За что кандидатов могут отстранить от выборов президента КР

11 сентября 2017, 21:09 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. На пост президента Кыргызстана претендовали 59 человек, однако по некоторым причинам большинство из них не были зарегистрированы кандидатами.

Регистрацию прошли 13 человек, которые соответствовали ряду требований: это люди не моложе 35 лет, собравшие не менее 30 тысяч подписей, не имеющие судимости, владеющие госязыком и внесшие избирательный залог в размере миллиона сомов.

Однако это не значит, что все кандидаты обязательно примут участие в выборах. В Конституционном законе " О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша" указаны случаи, когда претендент может лишиться регистрации.

1. Если кандидат скрыл судимость, если обвинительный приговор вступил в законную силу, а также если соискатель вышел из гражданства КР или утратил его, или имеет другое подданство.

2. Регистрация кандидата отменяется не позднее пяти календарных дней до дня голосования в случаях:

<ul> <li>если он подал заявление о снятии своей кандидатуры;</li> <li>если кандидат использует для избирательной кампании средства не только из своего избирательного фонда (если неучтенные средства составляют более 0,5 процента от размера фонда);</li> <li>если нарушены правила регистрации;</li> <li>если подтверждены факты использования кандидатом либо его представителями должностного или служебного положения;</li> <li>если подтверждены факты непосредственной причастности кандидата либо его представителей к нарушениям правил предвыборной агитации;</li> <li>если подтверждены факты совершения кандидатом, его уполномоченными представителями, доверенными лицами, наблюдателями, а также близкими родственниками подкупа избирателей или причастности соискателя к таким действиям.</li> </ul>

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