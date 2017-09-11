К 2030 году продолжительность жизни мужчин в Кыргызстане увеличится до 69,8 лет, у женщин – до 77,2 лет, - обзор

11 сентября 2017, 20:11 Комментарии

К 2050 году возрастная структура Кыргызстана перейдет в стадию демографической зрелости, доля пожилых составит 20%. Об этом говорится в аналитическом обзоре по демографической ситуации в стране.

Отмечается, что продолжительность жизни кыргызстанцев будет постепенно увеличиваться: у мужчин к 2030 году увеличится до 69,8 лет, у женщин - до 77,2 лет, к 2050 году до 73 и 80,2 лет соответственно.

Обзор был подготовлен по инициативе Национального института стратегических исследований КР (НИСИ) и Фондом ООН в области народонаселения в КР. Анализ подготовлен группой национальных экспертов совместно с международным экспертом А.Авдеевым.