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За что кандидатов могут отстранить от выборов президента КРЗа что кандидатов могут отстранить от выборов президента КРВ центре Бишкека открылся отремонтированный подземный переход (фото)В центре Бишкека открылся отремонтированный подземный переход (фото)

Подземный переход возле филармонии открыт для горожан после ремонта

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447226-ru.html

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Туалеты не влезли в подземный переход на Чуй/Манаса, их уставили снаружи

11 сентября 2017, 20:29       Комментарии

В Бишкеке с участием мэра столицы Албека Ибраимова и горожан 11 сентября состоялось открытие после капитального ремонта подземного пешеходного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса.
По информации мэрии, подземный пешеходный переход был построен в 1978 году. С тех пор капитальный ремонт был проведен впервые.
Сделана вентиляция, гидроизоляция. Также над переходом возведен навесный каркас с остеклением - небьющееся стекло, коленный триплекс. Проведены работы по укладке пола из красного и серого гранита с национальным орнаментом, облицовка стен и колонн из сары таша, гидроизоляция подпорных стен и плит перекрытий, облицовка лестниц из красного гранита, монтаж и размещение торговых павильонов, установка светодиодных светильников, укладка тактильной дорожки, облицовка подпорных стен из травертина (сары-таш), установка перил и шпатлевка потолков.
Горожане, посетившие подземный переход впервые после ремонта, в целом отозвались позитивно. Некоторые жители с детскими колясками отметили, что наклон пандусов слишком высок для спуска и подъема колясок. Однако, как уверили в мэрии, в октябре установят специальные электрические подъемники, который позволит спускаться и подниматься лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Торговцы также были довольны проделанной работой. Основной ассортимент их товара будут составлять книги и канцелярские принадлежности. Для продавцов также предусмотрен туалет, который расположен снаружи.
Как отметил мэр, в подземном переходе организовано юридическое лицо, которое будет платить арендную плату за торговые места. "Торговцы будут участвовать в содержании и эксплуатации подземного перехода. Юрлицо организовано за счет предпринимателей, которые торговали здесь изначально и традиционно здесь находились. Количество торговых мест не сокращено", - отметил он.
Предприниматели приступят к работе уже на этой неделе. Тем временем первый музыкант перехода уже занял свое место...

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