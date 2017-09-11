Подземный переход возле филармонии открыт для горожан после ремонта

11 сентября 2017, 20:29 Комментарии

В Бишкеке с участием мэра столицы Албека Ибраимова и горожан 11 сентября состоялось открытие после капитального ремонта подземного пешеходного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса.

По информации мэрии, подземный пешеходный переход был построен в 1978 году. С тех пор капитальный ремонт был проведен впервые.

Сделана вентиляция, гидроизоляция. Также над переходом возведен навесный каркас с остеклением - небьющееся стекло, коленный триплекс. Проведены работы по укладке пола из красного и серого гранита с национальным орнаментом, облицовка стен и колонн из сары таша, гидроизоляция подпорных стен и плит перекрытий, облицовка лестниц из красного гранита, монтаж и размещение торговых павильонов, установка светодиодных светильников, укладка тактильной дорожки, облицовка подпорных стен из травертина (сары-таш), установка перил и шпатлевка потолков.

Горожане, посетившие подземный переход впервые после ремонта, в целом отозвались позитивно. Некоторые жители с детскими колясками отметили, что наклон пандусов слишком высок для спуска и подъема колясок. Однако, как уверили в мэрии, в октябре установят специальные электрические подъемники, который позволит спускаться и подниматься лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Торговцы также были довольны проделанной работой. Основной ассортимент их товара будут составлять книги и канцелярские принадлежности. Для продавцов также предусмотрен туалет, который расположен снаружи.

Как отметил мэр, в подземном переходе организовано юридическое лицо, которое будет платить арендную плату за торговые места. "Торговцы будут участвовать в содержании и эксплуатации подземного перехода. Юрлицо организовано за счет предпринимателей, которые торговали здесь изначально и традиционно здесь находились. Количество торговых мест не сокращено", - отметил он.

Предприниматели приступят к работе уже на этой неделе. Тем временем первый музыкант перехода уже занял свое место...