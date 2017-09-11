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Туалеты не влезли в подземный переход на Чуй/Манаса, их уставили снаружи

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366147_ty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447225-ru.html

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Подземный переход на проспектах Манаса и Чуй принял своих первых пешеходов

11 сентября 2017, 19:55       Комментарии

Сегодня, 11 сентября, в Бишкеке на пересечении проспектов Чуй и Манаса для горожан заработал подземный пешеходный переход.
На церемонии открытия мэр города Бишкек Албек Ибраимов рассказал, что работы практически завершены, осталось только установить электроподъемники для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Продолжив разговор про благоустройство подземки, глава муниципалитета отметил, что туалет будет находиться на улице, так как установить его под землей было сложно.
"Изначально по проекту здесь был предусмотрен туалет но в связи с техническими возможностями не получилось поставить его тут. Потому что нужно было бы устанавливать два перекачивающих насоса. Поэтому мы приняли решение перенести его наружу, но это нормальный действующий туалет",- сказал мэр.

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