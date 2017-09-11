Подземку открыли после ремонта в Бишкеке, рядом установили туалет

11 сентября 2017, 20:15 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. В Бишкеке после капитального ремонта открыт подземный переход на пересечении проспектов Чуй и Манаса, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Как сообщил мэр столицы Албек Ибраимов, ремонтные работы в подземке, построенной в 1978 году, были начаты в конце мая.

© пресс-служба мэрии города Бишкек В Бишкеке после капитального ремонта открыт подземный переход на пересечении проспектов Чуй и Манаса На сегодняшний день завершены все строительно-монтажные работы. В октябре текущего года будут установлены пандусы для ЛОВЗ.

За короткое время был произведен большой объем строительных работ. В отремонтированных переходах будут созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства горожан и торговцев рядом с переходом установлен современный туалет. Над переходом возведен навесный каркас с остеклением.

Также проведены работы по укладке пола из красного и серого гранита с национальным орнаментом, облицовке стен и колонн, гидроизоляции подпорных стен и плит перекрытий, облицовке лестниц красным гранитом, монтажу и размещению торговых павильонов, установке светодиодных светильников, укладке тактильной дорожки, облицовке подпорных стен травертином, установке перил и шпатлевке потолков.

В ходе ремонтных работ под лестницей подземного перехода было найдено много бутылок с мочой. Выяснилось, что один или несколько торговцев справляли нужду в бутылки и складировали их под лестницей в течение пяти лет. Груз вывозили на трех машинах.

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