Первая группа паломников из Ошской области прибыли на родину

11 сентября 2017, 19:54 Комментарии

Ош, 11.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Первая группа паломников из Ошской области прибыли утренним рейсом на родину. Об этом сообщили в пресс-службе казыята Ошской области.

По данным пресс-службы, в 6:00 часов утра в международный аэропорт города Ош прибыл рейс с паломниками из Саудовской Аравии, количество прибывших паломников составляет около 300 человек. Для Ошской области была выделена квота в количестве 1750 человек для паломничества, месяц назад на паломничество была отправлена первая группа, которая сегодня вернулась на родину.