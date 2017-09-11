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Первая группа паломников из Ошской области прибыли на родину

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pervaia-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447223-ru.html

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11 сентября 2017, 19:54       Комментарии

Ош, 11.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Первая группа паломников из Ошской области прибыли утренним рейсом на родину. Об этом сообщили в пресс-службе казыята Ошской области.
По данным пресс-службы, в 6:00 часов утра в международный аэропорт города Ош прибыл рейс с паломниками из Саудовской Аравии, количество прибывших паломников составляет около 300 человек. Для Ошской области была выделена квота в количестве 1750 человек для паломничества, месяц назад на паломничество была отправлена первая группа, которая сегодня вернулась на родину.

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