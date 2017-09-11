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В Караколе открылся парк на набережной "Ривер Парк"

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-karakol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447222-ru.html

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11 сентября 2017, 19:58       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. В Караколе открылся парк на набережной "Ривер Парк", сообщили в Агентстве международного развития США (USAID) в КР.
Как отмечается, в официальной церемонии открытия парка приняли участие поверенный в делах Посольства США в КР Алан Мельцер, первый заместитель полномочного представителя правительства КР в Иссык-кульской области Дамир Монолдоров, а также мэр города Каракол Данияр Арпачиев.
Парк предоставит площадку для общественных мероприятий и послужит новым привлекательным местом для отдыха и развлечения, как среди многочисленных туристов, так и самих жителей города. Агентство международного развития США (USAID) в рамках своей обширной деятельности с целью создания новых рабочих мест и повышения уровня доходов местного населения, посредством повышения уровня международного туризма в городе Каракол и в Кыргызстане в целом, провели работы по улучшению благосостояния прибрежной территории реки.
"Каракол уже является отличной туристской дестинацией, а новая парковая зона "Ривер Парк" станет прекрасным общественным местом, которое преобразит прибрежную зону города Каракол в привлекательное место для проведения общественных мероприятий, торжеств и фестивалей в любое время года", - сказал Мельцер в своей речи во время торжественной церемонии открытия.
Сама идея обустройства парка была инициирована местной группой провайдеров туристических услуг, которая позже переросла в большое общественное объединение – "Дестинация Каракол" – организация объединяет в своем составе 35 субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма. USAID установил партнерские отношения с Дестинацией Каракол и местной муниципальной властью для воплощения данной идеи в реальность. Парк станет еще одной причиной для туристов продлить дни пребывания в городе, до того как они продолжат свой путь в горы, что в перспективе будет благоприятствовать увеличению уровня доходов, местного бизнеса и населения в целом.
Ривер Парк является комплементарным проектом USAID в числе прочих программ, инициированных для Каракола и его окрестностей, программа включает в себя тренинги для гостевых домов, разработка новых туристических продуктов, установка бесплатной WI-FI системы для города, а так же продвижение региона через международные СМИ и туристские выставки.

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