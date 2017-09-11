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В подземном переходе на Чуй/Манаса продавцы останутся, как и прежде

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366146_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447220-ru.html

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11 сентября 2017, 19:45       Комментарии

Сегодня, 11 сентября, на пересечении проспектов Чуй и Манаса после реконструкции открылся подземный пешеходный переход. Мэр столицы Албек Ибраимов отметил, что сейчас подземка преобразилась.
Так на полу уложен красный и серый гранит с национальным орнаментом. Облицовка стен и колонн выложена из желтого камня. Лестница сделана из красного гранита, украшенная светодиодами. Изменилось многое, кроме наличия торговых точек. Но как отметил градоначальник, теперь арендаторы будут обязаны следить за порядком в переходе. Этот пункт прописан в договоре.
"Здесь организовано юридическое лицо, которое будет платить за аренду квадратных метров и будет участвовать в содержании и в эксплуатации этого пешеходного перехода. Это лицо организовано за счет торговцев, которые здесь торговали изначально. Поэтому количество торговых мест не сокращено, сколько было столько и есть",- сказал мэр Бишкек.

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