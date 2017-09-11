В подземном переходе на Чуй/Манаса продавцы останутся, как и прежде

11 сентября 2017, 19:45 Комментарии

Сегодня, 11 сентября, на пересечении проспектов Чуй и Манаса после реконструкции открылся подземный пешеходный переход. Мэр столицы Албек Ибраимов отметил, что сейчас подземка преобразилась.

Так на полу уложен красный и серый гранит с национальным орнаментом. Облицовка стен и колонн выложена из желтого камня. Лестница сделана из красного гранита, украшенная светодиодами. Изменилось многое, кроме наличия торговых точек. Но как отметил градоначальник, теперь арендаторы будут обязаны следить за порядком в переходе. Этот пункт прописан в договоре.

"Здесь организовано юридическое лицо, которое будет платить за аренду квадратных метров и будет участвовать в содержании и в эксплуатации этого пешеходного перехода. Это лицо организовано за счет торговцев, которые здесь торговали изначально. Поэтому количество торговых мест не сокращено, сколько было столько и есть",- сказал мэр Бишкек.