Школьники из Бишкека завоевали бронзу на олимпиаде мегаполисов

11 сентября 2017, 19:38 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Школьники из Бишкека стали бронзовыми призерами олимпиады мегаполисов в Москве, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По информации управления образования муниципалитета, 9 сентября в Москве завершилась вторая олимпиада мегаполисов, в которой участвовали 36 команд школьников 14-18 лет из 29 крупнейших городов и столиц. Ребята из Абу-Даби, Алматы, Астаны, Белграда, Берлина, Бишкека, Будапешта, Джакарты, Дюссельдорфа, Еревана, Лейпцига, Милана, Минска, Москвы, Нью-Дели, Пекина, Риги, Санкт-Петербурга, Софии, Таллина, Тель-Авива, Иерусалима, Хельсинки соревновались в знании математики, информатики, химии и физики.

Пятеро из восьми участников бишкекской команды стали бронзовыми призерами олимпиады: ученик школы-гимназии №24 Адилет Баймырза уулу (химия), ученики школы №61 Никита Балыкин (математика), Андрей Мухин (физика), Рыскельди Анарбеков (физика) и Байэль Абдукаримов (информатика).

В общекомандном зачете победители сборные Москвы, Гонконга и Шанхая.

Организаторы интеллектуальных соревнований подготовили и обширную культурную программу. Школьники приняли участие в квесте-прогулке по Москве и праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, ознакомились с историей и культурным наследием российской столицы, посетили музеи, выставки, а также совершили прогулку на теплоходе по Москве-реке.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });