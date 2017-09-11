Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +25°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В подземном переходе на Чуй/Манаса продавцы останутся, как и преждеВ подземном переходе на Чуй/Манаса продавцы останутся, как и преждеКрупный пожар в Григорьевском ущелье потушили спустя суткиКрупный пожар в Григорьевском ущелье потушили спустя сутки

Школьники из Бишкека завоевали бронзу на олимпиаде мегаполисов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447219-ru.html

Похожие новости

Олимпиада мегаполисов: бишкекские школьники стали бронзовыми призерами

Школьники из Бишкека стали бронзовыми призерами Олимпиады мегаполисов в Москве

Триллер "Семь сестер" лидирует в бишкекском прокате по итогам выходных

Убийство мужчины на мосту в Бишкеке — в милиции рассказали подробности

Официальная численность постоянного населения Бишкека превысит 1 млн человек в 2020 году, - обзор

11 сентября 2017, 19:38       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Школьники из Бишкека стали бронзовыми призерами олимпиады мегаполисов в Москве, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
По информации управления образования муниципалитета, 9 сентября в Москве завершилась вторая олимпиада мегаполисов, в которой участвовали 36 команд школьников 14-18 лет из 29 крупнейших городов и столиц. Ребята из Абу-Даби, Алматы, Астаны, Белграда, Берлина, Бишкека, Будапешта, Джакарты, Дюссельдорфа, Еревана, Лейпцига, Милана, Минска, Москвы, Нью-Дели, Пекина, Риги, Санкт-Петербурга, Софии, Таллина, Тель-Авива, Иерусалима, Хельсинки соревновались в знании математики, информатики, химии и физики.
Пятеро из восьми участников бишкекской команды стали бронзовыми призерами олимпиады: ученик школы-гимназии №24 Адилет Баймырза уулу (химия), ученики школы №61 Никита Балыкин (математика), Андрей Мухин (физика), Рыскельди Анарбеков (физика) и Байэль Абдукаримов (информатика).
В общекомандном зачете победители сборные Москвы, Гонконга и Шанхая.
Организаторы интеллектуальных соревнований подготовили и обширную культурную программу. Школьники приняли участие в квесте-прогулке по Москве и праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, ознакомились с историей и культурным наследием российской столицы, посетили музеи, выставки, а также совершили прогулку на теплоходе по Москве-реке.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум